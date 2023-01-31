В офисе Абрамовича отреагировали на информацию о передаче бизнесменом Украине более двух миллиардов фунтов

В пресс-офисе Романа Абрамовича во вторник, 31 января, заявили, что бизнесмен не имеет доступа к средствам, вырученным от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», и не участвует в процессе их распределения, – сообщает ТАСС.

Комментируя информацию британской The Telegraph о том, что Абрамович в ближайшее время передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученную от продажи футбольного клуба Челси, в пресс-софисе бизнесмена заявили: «После продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения. Перед продажей «Челси» Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь исключительно о гуманитарной помощи населению».

Москва, Иван Бабурин

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