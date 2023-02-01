Минфин выступил против введения моратория на закон о гоззакупках в период проведения СВО

Инициатива о введении моратория на закон о госзакупках (ФЗ-44) до конца военных действий, предложенная спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в среду, 1 февраля, была отвергнута министерством финансов России, – сообщает на сайте РБК.

В пресс-службе российского минфина в ответ на инициативу Матвиенко заявили, что «у министерства сегодня есть все инструменты для оперативного освоения средств, считают в ведомстве. Законодательство России предоставляет все возможности для гибкого заключения и исполнения госконтрактов».

«Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов и местных администраций. Законы позволяют производить заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, осуществлять поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО (социально-ориентированных некоммерческих организаций), учреждений ФСИН, проводить оплату контрактов в течение семи дней, а также освобождать авансы на казначейском сопровождении от обеспечения», – заявили в ведомстве.



Кроме того, в министерстве отметили, что «в настоящее время определение исполнителей госконтрактов, в том числе подрядчиков для строительных работ, может быть осуществлено в срок до 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона, напомнили в министерстве. При этом для строек может осуществляться закупка «под ключ» одновременно на выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства, а также на оснащение оборудованием, что существенно сокращает сроки реализации строительных проектов».

«Для небольших по объему закупок может использоваться процедура запроса котировок (способ размещения заказа, при котором информация о нем появляется на специальном сайте, а победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену). Она может быть осуществлена в еще более сжатый срок, не превышающий шесть рабочих дней. С 2022 года субъекты и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков», – подчеркнули в министерстве финансов РФ.

Москва, Иван Бабурин

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