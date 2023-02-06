Нефтегазовые доходы бюджета России снизились на 46%

Министерство финансов РФ в понедельник, 6 февраля, сообщило, что по предварительным данным нефтегазовые доходы бюджета в январе снизились к январю 2022 года на 46%.

В сообщении, опубликованном на сайте российского минфина говорится: «Согласно предварительной оценки исполнения бюджета за январь 2023 года нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки «Urals» и сокращением объемов экспорта природного газа».

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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