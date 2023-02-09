ЕС призвал банки сообщить о точных размерах замороженных активов России

Юристы Евросоюза заявили о законности восстановления украинских территорий за счет передачи Киеву замороженных активов России, в связи с чем ЕС призывает обязать банки сообщать об их размерах, – передает в четверг, 9 февраля, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на юристов ЕС агентство сообщает, что юридическая служба Евросоюза заявила, что «законы блока разрешают инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Киеву, но сначала официальные лица должны установить точный размер активов, принадлежащих Центробанку РФ, и других заблокированных средств, связанных с российским государством».

Брюссель, Иван Бабурин

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