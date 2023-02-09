Всемирный банк выделит Турции $1,78 млрд

Всемирный банк (ВБ) в четверг, 9 февраля, сообщил, что для оказания помощи и ликвидации последствий после землетрясения в Турции выделит $1,78 млрд, – передают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте ВБ, говорится: «Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания чрезвычайной помощи и восстановления Турции. ВБ также приступил к оперативной оценке ущерба, чтобы понять масштабы бедствия и определить приоритетные области для поддержки восстановления и реконструкции».

Ранее в четверг, 9 февраля, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 17 674, раненых до 72 879 человек, количество разрушенных зданий – 6444.

Вашингтон, Иван Бабурин

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