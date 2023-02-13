Граждане России хранят в иностранных банках более шести с половиной триллионов рублей

Центральный Банк России в понедельник, 13 февраля, сообщил, что по ситуации на 1 января 2023 года средства россиян в зарубежных банках достигли $94,3 млрд. За 2022 год объем остатков увеличился на 208,2%, что стало рекордным ростом за все время раскрытия статистики, – сообщает РБК.



Согласно раскрытой статистике Банка России, на 1 января 2023 года россияне держали на депозитах в банках за рубежом 6,63 трлн. руб., или $94,3 млрд по курсу на отчетную дату.

«За 2022 год показатель в долларовом выражении подскочил более чем втрое. Так, за январь-декабрь клиенты-физлица пополнили вклады в иностранных банках на $63,7 млрд. Это рекордный прирост средств на депозитах населения в кредитных организациях-нерезидентах как минимум с 2018 года, за все время раскрытия статистики ЦБ. Для сравнения: за весь 2021 год россияне перевели на депозиты за рубежом $5,4 млрд – меньше, чем в отдельные месяцы прошлого года», – говорится в публикации РБК.

Москва, Иван Бабурин

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