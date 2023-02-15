После сообщений об отставке президента Всемирного банка США заявили о замещении вакансии своим кандидатом

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду, 15 февраля, заявила, что Соединенные Штаты предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего в отставку Дэвида Малпасса, – сообщают СМИ.

В заявлении главы американского минфина говорится: «Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания. Он займется трансформацией многосторонних банков развития с тем, чтобы они в большей степени отвечали вызовам XXI века».

Ранее сегодня, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении в ближайшие месяцы покинуть свой пост.

В распространенном заявлении Малпасса говорится: «Дорогие коллеги, сообщаю вам, что я проинформировал совет о своем намерении оставить должность президента Всемирного банка до конца текущего финансового года. Я очень доволен прогрессом, которого удалось достигнуть на наших основных направлениях работы... и полагаю, что следующие несколько месяцев представят отличную возможность для плавной смены руководства».

Дэвид Малпасс 13-й по счету президент Всемирного банка, он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.

Следует отметить, что традиционно возглавляют Всемирный банк американцы, а Международный валютный фонд – европейцы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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