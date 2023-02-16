На патриотическое воспитание молодежи правительство выделило почти 38 млрд. рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на проекты в сфере патриотического воспитания молодежи в общей сложности выделяется почти 38 млрд. рублей, – сообщает Интерфакс.

В документе, опубликованном в четверг, 16 февраля, на сайте правительства РФ, говорится, что в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предполагается направить общероссийскому общественно государственному движению детей и молодежи «Движение первых» бюджетные средства в размере почти 19 млрд рублей на реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ федерального проекта «Образование».

Кроме того, почти 7 млрд рублей будет направлено «на реализацию комплекса мероприятий, направленных на вовлечение отдельных некоторых категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи в рамках федерального проекта «Образование».

Региональным отделениям «Движение первых» будут направлены субсидии в размере почти 10 млрд рублей на «проекты по воспитанию подрастающего поколения и формирование личности». Кроме того, гранты в размере 2 млрд. рублей будут направлены «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию досуга в рамках федерального проекта», – говорится также в распоряжении правительства РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»