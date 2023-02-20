Израильтянам запретят держать дома более 50 000 шекелей наличными

Гражданам Израиля будет запрещено хранить дома более 50 000 шекелей (около 1 млн. рублей, – прим.ред.) наличными, не сообщив об этом властям. Владельцам крупных сумм придется заявлять в налоговую и объяснять, откуда они взялись, чтобы не попасть в тюрьму, – сообщает израильский новостной портал Ynet

В публикации израильского портала говорится: «Израиль выходит на новый уровень контроля населения в целях борьбы с «черным налом». В будущем хранить в доме без какой-либо отчетности можно будет не больше 50 000 шекелей. Владелец будет обязан уведомить налоговую инспекцию о том, что у него в доме, на работе или где-либо еще, кроме банка, есть наличные на сумму, превышающую 50 000 шекелей, а также указать источник получения этих денег. Непредставление такой информации будет расценено как уголовное преступление».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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