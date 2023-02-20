Банк России ужесточает требования к выдаче ипотеки

Банк России в понедельник, 20 февраля, сообщил, что с 1 мая 2023 года повысит требования к выдаче ипотечных кредитов для ограничения рисков заемщиков и банков. Меры будут приняты в связи с тем, что «совместные программы банков и застройщиков привели к подорожанию жилья в новостройках, увеличили разрыв в ценах со вторичным рынком», – сообщают СМИ.

В сообщении регулятора говорится: «Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. Также с 1 мая 2023 года начнут действовать надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью».

«Принятые меры могут привести к некоторому замедлению темпов роста ипотеки, однако они обеспечат более сбалансированный рост на рынке жилья, купирует риски ценового пузыря, позволят сформировать банкам запас капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам», – говорится в заявлении Центробанка.

Москва, Иван Бабурин

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