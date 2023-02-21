Путин анонсировал увеличение налоговых вычетов на учебу и лечение

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил увеличить социальные налоговые вычеты.

В частности, глава государства предложил увеличить налоговый вычет по расходам на образование детей с 50 тысяч рублей в год до 110 тысяч рублей. На собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств – со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год. По мнению Путина, это позволит российским семьям решать «самые важные, насущные проблемы».

Глава государства при этом отметил, что нужно «не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность», чтобы вычет предоставлялся быстро и дистанционно, необременительно для граждан.

Москва, Наталья Петрова

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