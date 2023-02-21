Правительство подняло тарифы на проезд по платным автодорогам

Кабинет министров России утвердил новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и участкам таких дорог.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что «для легковых автомобилей плата вырастет с 3 до 5 рублей за 1 км на реконструированных дорогах, с 3 до 8 рублей за 1 км на новых дорогах и с 21 до 29 рублей за 1 км на мостах и путепроводах».

Если участок дороги находится в концессии, водители легковых автомобилей заплатят 16,5 рубля за 1 км (ранее – 12 рублей), за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям – 115,5 рубля за 1 км (ранее – 84 рубля).

«Для транспортных средств с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой от 2 до 2,6 м, проезд по новым платным трассам (которые не находятся в концессии) обойдется в 12 рублей, по существующим – 6,75 рубля за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 рубля за 1 км. В случае трассы, которая находится в концессии, проезд для такого типа транспорта будет стоить до 173,5 рубля за 1 км, по мостам и до 25 рублей за 1 км в целом», – говорится в постановлении правительства РФ.

В новом документе также говорится, что «для грузовых автомобилей с тремя осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 м и более, проезд по новым платным трассам будет стоить 25 рублей за 1 км, по реконструированным – 14,25 рубля за 1 км. При этом стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям для таких грузовиков составит 91,5 рубля за 1 км».

Для трасс, которые находятся в концессии, предельный тариф для грузовиков вырастет с 38,5 рубля до 53 рублей за 1 км проезда по дорогам и с 269 рублей до 370 рублей за 1 км за проезд по мостам.

«Указанные тарифы подлежат ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2022 года к текущему году индекс потребительских цен, определяемый в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ», – говорится в постановлении правительства РФ.

Москва, Иван Бабурин

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