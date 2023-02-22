В Госдуму внесен законопроект, смягчающий наказание за налоговые преступления

Правительство России в среду, 22 февраля, внесло в Госдуму законопроект об отмене уголовного преследования по налоговым преступлениям при уплате всех недоимок, пеней и штрафов, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном в законодательной базе нижней палаты парламента, в частности, говорится, что «законопроект вносит изменения в статью 199 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов и сборов». Он предусматривает снижение максимального срока лишения свободы с шести до пяти лет в случаях, если неуплата налогов произошла по предварительному сговору группы лиц или в особо крупном размере.



Кроме того, согласно внесенному в Госдуму правительством РФ законопроектом, предлагается внести изменения в статью 199.2 УК и «снизить с семи до пяти лет максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, пеней, штрафов».



Москва, Иван Бабурин

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