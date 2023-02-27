Госдума рассмотрит изменение размера «командировочных»

Курултай (парламент) Республики Башкортостан внес в Госдуму РФ законопроект, устанавливающий размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке.

В документе, размещенном в понедельник, 27 февраля, в электронной базе Госдумы, говорится, что «с учетом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек».

В пояснительной записке также, отмечается, что законопроект «предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке».

Москва, Иван Бабурин

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