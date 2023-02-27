Брюссель заморозил российские активы и заблокировал транзакции

Бельгийский минфин в понедельник, 27 февраля, сообщил, что заморозил российские активы на сумму €58 млрд. и на €191 млрд. заблокировал транзакции, связанные с Россией», – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном сайте бельгийского ведомства, в частности, говорится: «Министерство заморозило российские активы объемом €58 млрд. Также заблокированы связанные с Россией транзакции на €191 млрд».

Следует отметить, что 10-й пакет антироссийских санкций, принятый ЕС 25 февраля обязывает европейские банки информировать своих национальных регуляторов и Еврокомиссию об объеме имеющихся у них на балансе блокированных российских средств, чтобы провести «инвентаризацию замороженных активов, которые затем ЕС намерен конфисковывать и направлять на нужды восстановления Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

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