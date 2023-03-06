Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России в понедельник, 6 марта, сообщил, что ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября

В сообщении Банка России, в частности, говорится, что «ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными продлены еще на полгода, до 9 сентября 2023 года. Также сохраняются действующие ограничения на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. …Если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, то его владелец может снять с него $10 тыс. или эквивалент в евро при условии, что он еще не использовал эту возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Также для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Российские банки по-прежнему могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, на продажу другой иностранной валюты ограничений нет».



Банк России также сообщил, что «юридические лица – резиденты могут получить до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, но не более $5 тыс. или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты ограничений нет. Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам – нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет».

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», – говорится в сообщении регулятора.

Москва, Иван Бабурин

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