В Берлине заявили, что Киев получит помощь, если будет бороться с коррупцией

Министр развития Германии Свенья Шульце в среду, 15 марта, заявила, что Украина получит помощь на восстановление лишь в случае улучшения борьбы с коррупцией, – сообщает Reuters TV.

В интервью телеканалу Шульце, комментируя готовящиеся программы развития на миллиард долларов в помощь Киеву, сказала: «Международной помощи не будет, если есть обеспокоенность, что деньги попадут в коррупционные каналы. Украинские политики знают об этом, и потому усиливают борьбу с коррупцией».

Берлин, Иван Бабурин

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