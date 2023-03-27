Россия в 2022 году «сэкономила» почти 800 миллиардов рублей

Счетная палата РФ в понедельник, 27 марта, опубликовала документ о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год, согласно которому объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей.

В аналитической записке Счетной палаты, в частности, говорится: «Объем неисполненных расходов составил 783,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 138,4 миллиарда рублей, или на 21,4%. … Объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2023 года составил 31,915 триллиона рублей и превысил утвержденный объем на 8,221 триллиона, или на 34,7%, став самым высоким показателем за последние годы.

«Такое превышение сложилось в основном за счет увеличения на 7,527 триллиона рублей резервного фонда правительства РФ и остатков не использованных в 2021 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2022 году в размере 688 миллиардов рублей», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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