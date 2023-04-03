МВФ отправил киевскому режиму первый транш

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в понедельник, 3 апреля, заявил, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в рамках новой программы расширенного финансирования в размере $2,7 млрд или – 2 млрд специальных прав заимствований, – сообщают украинские СМИ.

В своей странице в соцсетях главный украинский банкир написал: «Благодарим партнеров за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого просмотра программы и получения следующего транша от МВФ».

Напомним, что в пятницу, 31 марта, исполнительный совет МВФ в рамках кредитной программы, рассчитанной на четыре года, одобрил выделение Украине 15,6 миллиарда долларов.

Киев, Иван Бабурин

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