За счет МВФ и ЕС Киев закрыл дефицит бюджета на текущий год

Еврокомиссия (ЕК) по итогам заседания Межведомственной координационной платформы доноров для Украины в Брюсселе в среду, 5 апреля, заявила, что власти Украины отчитались перед странами G7 о том, что за счет финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) и Евросоюза (ЕС) закрыли дефицит бюджета на 2023 год, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении ЕК говорится: «Правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в $39,9 млрд. После утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в $15,6 млрд и с учетом поддержки ЕС бюджета Украины в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере €18 млрд с выплаченными уже €4,5 млрд, а также взносов других доноров правительство Украины подтвердило, что закрыло дефицит бюджета на 2023 год».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»