Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с апреля прошлого года

Согласно данным Мосбиржи, в ходе торгов в четверг, 6 апреля, курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

По данным Мосбиржи по состоянию на 18:01 мск., евро поднимался до 89,05 рубля (+2,01%). К 18:15 мск евро находился на отметке 89,02 рубля (+1,98%). В то же время американская валюта прибавляла 1,81%, поднимаясь до 81,28 рубля. Юань рос на 1,85%, до 11,792 рубля.

Москва, Иван Бабурин

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