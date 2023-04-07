Райффайзенбанк прекращает подключать новые зарплатные проекты в России

Российское подразделение австрийского Райффайзенбанка в пятницу, 7 апреля, заявило, что отказывается от подключения новых пакетов услуг «Зарплатный» с 10 апреля, но карточки, на которые сейчас перечисляются зарплаты, продолжат работать до истечения срока действия, – сообщает РБК.



В пресс-службе банка сообщили, что «решение принято на основе анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры. Ранее подключенные ПУ «Зарплатный» будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт. Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ «Зарплатный» не теряют привилегий».

Как отмечает РБК, российская «дочка» крупнейшего австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI) находится в списке системно значимых банков России.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в последнее время Райффайзенбанк столкнулся с давлением регуляторов США и ЕС из-за продолжения работы в России.

Москва, Иван Бабурин

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