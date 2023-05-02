«Газпром» согласился на отсрочку платежей для Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во вторник, 2 мая, заявил, что достигнуто соглашение с «Газпромом» об отсрочке части платежей после резкого повышения цен на газ, – сообщает турецкий телеканал Haber Global.

Отвечая на вопрос, действительно ли Турция обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки оплаты за газ после выборов, Донмез в интервью телеканалу сказал: «В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей. Проходили соответствующие обсуждения, в результате было достигнуто соглашение. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Названная вами сумма не соответствует действительности. Отношения с Россией находятся на высоком уровне во всех секторах, в том числе – энергетический».

Анкара, Иван Бабурин

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