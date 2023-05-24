Средства компаний в российских банках в апреле сократились более чем на 700 миллиардов рублей

Банк России в среду, 24 мая, выпустил доклад «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года», в котором говорится, что в апреле 2023 года средства компаний в российских банках сократились на 710 млрд рублей, – сообщают СМИ.

В материалах, обнародованных Центробанком, в частности, говорится: «В апреле продолжился существенный отток корпоративных средств (-710 млрд рублей, или -1,5%, в марте -1,6%), как и в прошлом месяце. Сокращались как рублевые (-623 млрд рублей, -1,7%), так и валютные остатки (–$1,1 млрд, или -87 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -0,9%). Основное сокращение было по счетам нефтегазовых компаний в последнюю декаду месяца, в том числе из-за перечисления налогов в бюджет (квартальный налог на прибыль, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)».

«В апреле средства населения выросли довольно существенно – на 604 млрд рублей, или на 1,6%, после умеренного роста в марте (+0,7%). Частично динамику поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и увеличение их размера, в частности, ввиду индексации пенсий», – отмечается также в документе регулятора.

Москва, Иван Бабурин

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