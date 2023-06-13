Закон о налоге на сверхприбыль внесен на рассмотрение в Госдуму

Российский кабинет министров внес в Госдуму РФ законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний.

В документе, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента во вторник, 13 июня, говорится: «Установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов. … В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5 процентов, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль».

«Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года. Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер», – говорится в предложении российского правительства.

«Исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль предприятия малого и среднего бизнеса, организации – плательщики единого сельхозналога, российские организации, созданные после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранные организации, начавшие осуществлять свою деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля», – говорится также в проекте закона, внесенного на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента.

Москва, Иван Бабурин

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