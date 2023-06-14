Замглавы минфина объяснил, почему ведомство отказалось повышать НДФЛ для покинувших Россию граждан

Замглавы министерства финансов России Алексей Сазанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 14 июня, заявил, что его ведомство отказалось от идеи повысить до 30% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших россиян из-за опасений усилить отток кадров, -сообщает Forbes.

В комментарии изданию Сазанов сказал: «Граждане, которые находясь за рубежом, продолжают работать на российские компании, платят НДФЛ и страховые взносы в бюджет России. Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку, как для резидентов, так и для нерезидентов».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»