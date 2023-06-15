Кубинские банки начали принимать карты «Мир»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава делового совета Россия – Куба Борис Титов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 15 июня, заявил, что кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир», что является важным шагом на пути двустороннего сотрудничества, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Титов сказал: «В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы «Мир», – это только начало».

«Говоря о возможных перспективах, можно отметить, что экономика наших партнеров крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков с одновременным повышением удобства ведения бизнеса и защите финансовой системы от внешних санкций. Мы предложили (кубинцам, – прим.ред.) комбинированный инструмент, который, на наш взгляд, способен решить обе задачи. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам», – добавил глава делового совета Россия – Куба.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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