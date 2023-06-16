Сбербанк планирует создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, заявил, что Сбер обсуждает с участниками рынка создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников.

В ходе общения с журналистами на полях ПМЭФ Кузнецов сказал: «Мы сегодня обсуждаем с коллегами создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников. Мы нашли поддержку этого предложения. Сейчас ведутся активные консультации по вопросам, как построить эту платформу, какая будет выбрана архитектура. Нас поддерживают многие кредитные организации в этой связи, нас поддерживает Роскомнадзор и в целом другие регуляторы, поэтому вопрос лишь только времени. Эта платформа должна быть под эгидой государства, в случае кредитных организаций – под эгидой Сбербанка».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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