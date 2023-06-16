Россия не примет участие в обсуждении нового международного финансового пакта в Париже

Глава МИД Франции Катрин Колонна в пятницу, 16 июня, заявила, что Россия не будет принимать участие в саммите по обсуждению нового международного финансового пакта в Париже 22-23 июня, – сообщает французский телеканал LCI.

В интервью телеканалу Колонна сказала: «Целью саммита является предотвращение дробления мира, которое сегодня представляет большую опасность, облегчить доступ к финансированию и содействовать решению проблемы долга. Будут представлены все регионы, кроме России»

«Россия не приглашена на саммит, поскольку она временно поставила себя в положение «вне игры». Другие страны БРИКС для участия в форуме приглашены. Среди приглашенных есть также Китай», – подчеркнула глава МИД Франции.

Париж, Иван Бабурин

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