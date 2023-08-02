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Среда, 2 августа 2023, 23:23 мск

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Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

Всемирный банк в среду, 2 августа, заявил, что в связи с государственным переворотом приостановил выделение средств Республике Нигер по всем операциям, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте Международной финансовой организации, говорится: «Мы обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере. Всемирный банк прекратил выделение средств по всем операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерства в частном секторе, которое продолжится с осторожностью».

Следует напомнить, что Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 30 июля, остановило финансовые и коммерческие транзакции с Нигером, а также заморозило активы участников мятежа и членов их семей.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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