Центробанк уже в сентябре готовится снова поднять ключевую ставку

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что на заседании 15 сентября сохранится текущий уровень ключевой ставки, – сообщают в среду, 9 августа, «Известия».

В интервью изданию Заботкин сказал: «С большой долей вероятности потребуется более, чем одно июльское повышение ключевой ставки для того, чтобы вернуть и стабилизировать инфляцию на уровне цели в 4%. На заседании в конце июля Совет директоров ЦБ принял решение о повышении ставки с 7,5% до 8,5%. При этом практически нет шансов, что на следующем заседании 15 сентября сохранится текущий уровень».

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года 8,5% допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если Совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», – сказал зампред Центробанка.

Москва, Иван Бабурин

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