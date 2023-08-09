Центробанк объявил мораторий на покупку валюты до конца года

Центральный банк России в среду, 9 августа, заявил, что в рамках бюджетного правила прекращает покупку иностранной валюты до конца текущего года, сообщает пресс-служба регулятора

В сообщении, опубликованном в Telegram- канале пресс-службы Центробанка РФ говорится: «Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической ситуации на финрынках. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. ЦБ намерен проводить связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния операции по продаже иностранной валюты на 2,3 млрд рублей в день».

Москва, Иван Бабурин

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