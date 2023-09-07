Минфин США назвал сумму заблокированных российских активов

Министерство финансов США в четверг, 7 сентября, сообщило, что российские активы, заблокированные вследствие примененных санкций, оцениваются предварительно в 280 миллиардов долларов, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном американским минфином, в частности,говорится: «Специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран-членов группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs). Согласно их данным, общая стоимость активов оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском Союзе. …Страны обязались удерживать активы, пока Россия не возместит ущерб, который причинила Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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