СМИ: «Дочка» Россельхозбанка может быть подключена к SWIFT в течение 30 дней

«Дочка» Россельхозбанка может быть подключена к системе платежей SWIFT в течение 30 дней с момента подачи заявки, – сообщает в пятницу, 8 сентября, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову от 28 августа пишет: «В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. (Россельхозбанк,– прим.ред) может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бума. SWIFT будет готово подключить в течение 30 дней».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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