Программа развития Дальнего Востока обойдется бюджету в 229 млрд. рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по развитию дальневосточных городов под руководством президента России Владимира Путина в понедельник, 11 сентября, заявил, что объем финансирования трехлетней программы развития Дальнего Востока составит около 229 млрд рублей, сообщил.

В ходе своего выступления глава российского минфина сказал: «Федеральный бюджет сейчас напряженный, поэтому все прозвучавшие здесь предложения должны быть проработаны на предмет реализуемости по финансам. Мы последнее время серьезно уделяли внимание регионам Дальнего Востока с точки зрения инструментов, которые принимали. Здесь и программа Дальнего Востока. Только на трехлетку я называл цифру 218 млрд, однако, с учетом уточненного макропрогноза сейчас она составляет 229 млрд рублей».

Москва, Иван Бабурин

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