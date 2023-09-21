Правительство США готовит планы на случай «шатдауна»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 21 сентября, заявила, что правительство США начало готовить планы на случай «шатдауна», то есть – прекращения финансирования, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Жан-Пьер сказала: «На этот счет у меня конкретики нет. Но, конечно, ведомства работают над планом на случай, если такое произойдет. Но лучший план сейчас – это не допустить остановки финансирования правительства».

Вашингтон, Иван Бабурин

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