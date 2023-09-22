Силуанов рассказал, каким будет размер Фонда национального благосостояния через год

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства в пятницу, 22 сентября, заявил, что к концу 2024 года размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) составит 6,7 трлн. рублей, – сообщает телеканал Россия-24.
В эфире телеканала Силуанов сказал: «Мы учитываем в проекте бюджета пополнение Фонда национального благосостояния. Размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 трлн. рублей, бюджетный нераспределенный ресурс – 3,7 трлн рублей».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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