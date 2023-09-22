Одобрен проект федерального бюджета РФ на 2024 – 2026 годы

Правительство России в пятницу, 22 сентября, сообщило, что законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании кабинета министров.

В сообщении правительства России говорится: «Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства. Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн. рублей в 2024 году, 33,5 трлн. рублей в 2025-м, 34,1 трлн. рублей в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн. рублей, 34,4 трлн. рублей и 35,6 трлн. рублей соответственно. …Дефицит может составить 1,6 трлн. рублей в 2024 году, 0,9 трлн. рублей в 2025-м, 1,5 трлн. рублей в 2026-м».

Москва, Иван Бабурин

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