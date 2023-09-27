Криптовалютная биржа Binance ушла из России

Криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе из России. Свой российский бизнес она продала компании CommEX. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Binance.

Отмечается, что с целью обеспечения планомерного перехода пользователей на другую платформу «процесс отключения займет до одного года».

«Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», – заверили в Binance, передает ТАСС.

В компании также сообщили, что в ближайшее время проинформирует пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Недавно зарегистрированные пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все биржевые сервисы в России.

Напомним, в августе WSJ сообщала, что Binance занимается переоценкой своего российского бизнес и допускает полный уход из России на фоне подозрений в использовании площадки для обхода санкций против России и расследования, начатого Минюстом США.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»