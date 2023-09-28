ФНС: У нас пока о «неагрессивная» позиция в отношении теневой занятости

Зам.главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на полях Московского финансового форума в четверг, 28 сентября, заявила, что у ФНС пока «неагрессивная» позиция в отношении теневой занятости и теневых доходов, – сообщает РБК.

В интервью агентству Бондарчук сказала: «У ФНС пока «неагрессивная» позиция в отношении теневой занятости и теневых доходов, меры по борьбе с этим будут формироваться постепенно. …Для того, чтобы усиливать контроль, надо понимать, за кем. Нужно тех людей, которые не заняты в легальных трудовых отношениях, как-то окрасить».

«Нужно их определить, сегментировать, понять, за счет чего они живут. Конечно, они имеют источники доходов. Но эти источники могут быть разные, не всегда налогооблагаемые. Это могут быть истории, когда мама находится в отпуске по уходу за ребенком, есть кормилец в семье (кто-то работает, кто-то не работает), инвалиды и т. д. Есть у людей разного рода пассивные доходы, хотя эти доходы уже подлежат декларированию. ФНС ведет работу, чтобы понять, нужны ли какие-то активные мероприятия по борьбе с серой занятостью – на это пока санкции нет», – отметила зам.главы ФНС и добавила: «Перечень мер по борьбе с теневой занятостью будет формироваться очень аккуратно. Сейчас ФНС получает сведения о банковских счетах граждан, но об объемах средств на них – только в исключительных случаях».



Москва, Иван Бабурин

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