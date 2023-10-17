Силуанов пригрозил «зеркальным ответом» на использование замороженных российских активов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов, – сообщает во вторник, 17 октября, саудовский телеканал Asharq.

В интервью телеканалу, отвечая на соответствующий вопрос, Силуанов сказал: «У нас тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать в этом случае».

Москва, Иван Бабурин

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