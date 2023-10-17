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Вторник, 17 октября 2023, 22:37 мск

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Силуанов пригрозил «зеркальным ответом» на использование замороженных российских активов

Архив. Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: официальный сайт Госдумы Р.Ф.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов, – сообщает во вторник, 17 октября, саудовский телеканал Asharq.

В интервью телеканалу, отвечая на соответствующий вопрос, Силуанов сказал: «У нас тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать в этом случае».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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