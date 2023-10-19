Группа международной финразведки приостановила членство Росфинмониторинга

Группа подразделений международной финансовой разведки «Эгмонт» в четверг, 19 октября, заявила, что для поддержания репутации приостановила членство Росфинмониторинга, – сообщает Интерфакс.

В заявлении, опубликованном на сайте «Эгмонт», в частности, говорится: «Решение о приостановке членства Росфинмониторинга принято для поддержания репутации группы «Эгмонт» в мировом пространстве противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ, а также защиты других интересов и целей группы».

Отметим, что Международная группа «Эгмонт» создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовых разведок Бельгии и США как неофициальная организация государственных ведомств-получателей раскрываемой информации с целью создания коллективного механизма для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а затем и финансирования терроризма. Россия была принята в группу «Эгмонт» в июне 2002 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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