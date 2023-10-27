Банк России вновь резко повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России сегодня, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Это четвертое подряд повышение ставки с лета текущего года. Надо отметить, что большинство аналитиков прогнозировали рост ставки на 100 базисных пунктов, до 14%.

Нынешнее повышение Центробанк объяснил тем, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Также ЦБ указал на устойчивое увеличение внутреннего спроса, который «все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг».

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», – отмечается в сообщении регулятор.

ЦБ при этом подчеркнул, что возвращение инфляции к цели и ее стабилизация вблизи 4% «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Согласно обновленному прогнозу Центробанка, по итогам 2023 года инфляция составит 7-7,5%. Ранее регулятор ожидал уровень годовой инфляции в диапазоне 6-7%. В 2024 году годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По данным регулятора, рост цен в третьем квартале 2023 года с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале). Показатель базовой инфляции увеличился до 9,6% (по сравнению с 5,7% во втором квартале). Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, составила 6,6% после 6% в сентябре. ЦБ в связи с этим отметил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне, а ценовые ожидания предприятий достигли исторически высоких значений.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – сказано в заявлении.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 15 декабря.

Напомним, 21 июля текущего года Банк России поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. 15 августа регулятор на внеплановом заседании повысил ставку сразу до 12%. Этому предшествовал рост курса доллара выше 100 рублей. Основной озвученной Центробанком причиной для резкого повышения ключевой ставки стали «риски для ценовой стабильности». 15 сентября ставка выросла еще на 1 процентный пункт до 13%. Это решение ЦБ объяснил высокими проинфляционными рисками.

Москва, Наталья Петрова

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