Силуанов рассказал, насколько вырастет ВВП России в 2023 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, и пообещал, что в 2024 году положительные тренды сохранятся, – сообщают в среду, 13 декабря, «Известия».

В интервью изданию Силуанов сказал: «Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем – также положительные тренды. При принятии бюджета на трехлетку 2024-2026 годов в него заложены ключевые приоритеты. Главное – обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям».

«Около четырех трлн. рублей из Фонда национального благосостояния предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты. Продолжится выдача регионам инфраструктурных бюджетных кредитов на поддержку экономики», – добавил глава минфина.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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