Россия отказалась ориентироваться на рейтинги западных рейтинговых агентств при выдаче кредитов другим странам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, из которого следует, что Россия больше не будет ориентироваться на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов другим странам.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, говорится, что «из Правил предоставления Россией госкредитов иностранным государствам признаются утратившими силу абзацы о том, что заемщиками могут быть государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня «В-» по классификации международных рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor`s) или ниже уровня «В3» по классификации международного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody`s Investors Service); а также государства, по которым средняя за предыдущие 3 месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов (по данным информационной системы «Блумберг» при наличии соответствующих котировок)».

«Соблюдения страной рекомендаций международных финансовых институтов и объединений более не имеет силы», – говорится также в постановлении правительства РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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