Минфин сообщил о расходах бюджета на нацпроекты в 2024 году

Министерство финансов РФ во вторник, 9 января, сообщило, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2024 году составят 3,008 трлн рублей. Больше всего будет потрачено на проект «Демография» – 890,0 млрд рублей.

В сообщении, распространенном пресс-службой минфина, в частности, говорится: «Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию национальных проектов в 2024 году предусмотрено 3 008,4 млрд рублей. Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2024 г. предусмотрен на реализацию следующих нацпроектов: «Демография» – 890,0 млрд рублей, «Безопасные качественные дороги» – 621,4 млрд рублей, «Здравоохранение» – 283,8 млрд рублей, «Образование» – 237,2 млрд рублей».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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