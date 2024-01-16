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Вторник, 16 января 2024, 21:42 мск

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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий ЦБ ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Нижнюю палату парламента РФ законопроект, согласно которому Центробанк с 1 июля 2024 года получит право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов.

Согласно тексту документа, цель законопроекта – дать возможность Банку России ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями. …Ограничения предлагается распространить, как на банки, так и на микрофинансовые организации.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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