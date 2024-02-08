В Центробанке допустили возможность снижения ключевой ставки в текущем году

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что в течение этого года, предположительно, в какой-то момент ставка будет снижаться с текущего уровня 16% до 12,5-14,5%, – сообщает в четверг, 8 февраля, канал Tinkoff Private Talks.

В интервью каналу Заботкин сказал: «Средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, прогнозируется в диапазоне 12,5-14,5%. Это предполагает, что в течение этого года действительно ставка будет снижаться в какой-то с текущего уровня в 16%, на который она поднялась в декабре. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса. Да, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими. …Главным показателем будут сроки и устойчивость замедления инфляции, которая сильно ускорилась во втором полугодии 2023 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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