Sony за рекордную сумму выкупает права на половину каталога Майкла Джексона

Компания Sony достигла соглашения с наследниками Майкла Джексона о покупке половины музыкального каталога певца. Как ожидается, это станет самой дорогой сделкой в ​​​​истории для творчества одного музыканта.

Весь каталог Джексона был оценен в 1,2-1,5 миллиарда долларов: таким образом, стоимость сделки составила бы не менее 600 миллионов, что является рекордом для Книги Гиннеса. Однако финальная сумма оказалась ниже – в прошлом году речь шла о 800-900 миллионов долларов.

Соглашение, о котором сообщил Billboard, оставит наследникам значительный контроль над материалом после того, как они продадут 50% акций, и этот момент существенро затянул переговорный процесс.

После завершения сделки Майкл занял первое место, опередив Элвиса Пресли в рейтинге ушедших из жизни богатых певцов Forbes за 2023 год: среди них в январе прошлого года музыка Дэвида Боуи перешла из рук в руки за 250 миллионов долларов.

Каталог Джексона будет включать, помимо текстов его песен и записанной им музыки, также треки других исполнителей, приобретенные его издательской группой MiJac, включая песни Рэя Чарльза, Джерри Ли Льюиса и Ареты Франклин.

Интерес к каталогу был усилен бродвейским шоу MJ: The Musical, тематическими шоу Cirque du Soleil и предстоящим биографическим фильмом Антона Фукуа о Майкле, в котором его сыграет племянник Джафаар Джексон.

Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет, продав более 400 миллионов пластинок. Альбом 1982 года «Thriller» до сих пор входит в число двух лучших бестселлеров всех времен по версии Книги рекордов Гиннеса. Король поп-музыки остается чрезвычайно популярным на стриминговых сервисах: Spotify слушают почти 40 миллионов человек в месяц. Sony является историческим лейблом певца и уже была связана с его наследниками соглашением на 250 миллионов долларов, заключенным в 2010 году.

Неофициальный рекорд по музыкальным каталогам до сих пор принадлежал Брюсу Спрингстину с примерно полмиллиарда долларов, за ним следовал Боб Дилан с 450 миллионами, включая , помимо музыки, тексты песен являются результатом творчества лауреата Нобелевской премии. Теперь, как сообщается, Queen также ведет переговоры с запрошенной оценкой в ​​1,2 миллиарда долларов, что соответствует каталогу Джексона или немного ниже его.

Раньше продажа своего каталога считалась смертным грехом для музыканта, но после того, как это сделал Боб Дилан в 2020 году, его примеру последовали и другие артисты, старые и молодые. Среди них Джастин Бибер, который взамен на свой каталог получил 200 миллионов долларов от Hipgnosis Songs Capital. Эта же компания приобрела каталоги Шакиры, Джастина Тимберлейка и Нила Янга.

Лос-Анджелес, Елен Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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