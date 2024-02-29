Центробанк рекомендовал минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют

Банк России в четверг, 29 февраля, направил кредитным и некредитным финансовым организациям письмо, в котором рекомендует минимизировать участие в деятельности, связанной с цифровыми валютами, при этом данные рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков.

В письме Банка России регулятора говорится: «Банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц – дропов. У тех, кто совершает такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать эти сведения при оценке их уровня риска. Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей. В 2021 году мы уже рекомендовали биржам отказывать в допуске к торгам финансовых инструментов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, а финансовым посредникам – воздерживаться от того, чтобы предлагать такие инструменты своим клиентам – неквалифицированным инвесторам».

«Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством», – сообщили в Центробанке РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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